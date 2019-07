26 jul 2019 Kamila Barca

Tamara Gorro no puede más con los comentarios contra la gestación subrogada y estalla en sus stories contra un vídeo en el que propagan la violencia, el miedo y la cárcel para los padres que ejerzan esta vía para formar su familia. "Siento verdadero asco", decía nada más acabar.

"Voy a intentar mantener las formas, ese que otras personas no tienen y me cuesta porque estoy temblando. Llevo mucho tiempo callada con el tema de la gestación subrogada", empezaba diciendo Tamara Gorro muy muy emocionada y cabreada. Justo después puso un vídeo a todos sus seguidores donde se decían verdaderas barbaridades sobre estas vías de concepción:

"Cada una de esas parejas que entra feliz al aeropuerto si se les detuviesen tendrían un poquito de miedo" "No me imagino a un narcotraficante diciendo: "Perdona es que es mi droga porque me la he comprado en un país donde es legal"".

Con un "Mira, bonita" a lo Carmen Calvo –aunque la feminista socialista seguro tendría algo que decirle a Tamara Gorro-, le dejó las cosas claras: "¿Sabes con qué traficamos? Traficamos evitando la maldad de personas como todos los que estáis ahí. ¿Y sabéis con qué traficáis vosotros? Con joder a todos los que luchamos por un sueño y una felicidad de la que carecéis". "Encima tienen que venir aquí y les tenemos que respetar", continuaba el vídeo y Tamara manteniendo sus formas:

"Se merece el respeto cualquier persona incluso las desagradables o las que no tienen corazón como tú. Ni mi hija ni ningún otro niño que haya nacido o por estos métodos son productos, no son un champú ni un colchón", sentenciaba después de compararles con un saco de droga. "Me da igual que se me caiga una publicidad. Hay que usar las redes sociales para esto".

