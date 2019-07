28 jul 2019 Kamila Barca

La mujer de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, ha vuelto a ser ingresada en el hospital por una recaída de su enfermedad. Campanario lleva sufriendo fibromialgia 14 años impidiéndole llevar una vida normal por los fuertes dolores que padece. En estos momentos se encuentra en un estado de salud delicado con varios días de ingreso en el Hospital Virgen de las Montañas, en Villamartín (Cádiz).

"He recibido un menaje de personas de las que me fío 100% porque son amigas de verdad de María José Campanarios que sí, que está ingresada. No lleva 10 días, es menos de una semana que ha sufrido una crisis y que está en ese hospital público. Le ha dado una crisis y es cierta la hospitalización", confirmaba Terelu Campos en 'Viva la vida' cuando se dio la alerta de la noticia.

Mientras, Jesulín de Ubrique este sábado estaba en Tudela toreando, la odontóloga no había podido celebrar su 17 aniversario de matrimonio por su estado delicado de salud. Aunque a muchos les asombre que él no la esté acompañando, explican los colaboradores que cancelar una corrida de toros es muy complicado y que seguramente sea ella quien le haya dicho que no lo haga. Uno de los visitantes de otro enfermo del hospital anónimo, afirma que no hay medidas de seguridad pero que María José Campanario estaba obsesionada con los teléfonos porque no quería que se hiciesen grabaciones.

La razón por la que está ingresada no es exacta pero para más, la fuente anónima de 'Viva la vida' asegura que tiene un cartel que pone que no quiere visitas siquiera. Según su ubicación en el hospital puede ser grave puesto que está aislada en un pasillo donde "están las personas que se encuentran peor" según la explicación del anónimo.

Más noticias sobre María José Campanario

- María José Campanario gana en los tribunales

- María José Campanario reaparece para apoyar a Jesulín

- Fibromialgia: cuando el cuerpo llora