28 jul 2019 Kamila Barca

El famoso y entrañable actor Eduardo Gómez ha fallecido este domingo a los 68 años de edad. Muy conocido por encarnar personajes como Mariano en 'Aquí no hay quien viva' por la que ganó el Premio de la Unión de Actores como mejor actor secundario. El propio creador de la serie, Alberto Caballero, es el que ha confirmado la pérdida a través de las redes sociales con un emotivo mensaje:

"Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león.", escribía en el tweet que acompañaba una fotografía de Eduardo Gómez.

Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león. pic.twitter.com/9eUqsxCYMd — Alberto Caballero (@alber_caballero) July 28, 2019

Aunque decidió retirarse en Marbella y abandonar las cámaras, los personajes de Eduardo Gómez han calado muchísimo en la cultura popular española. Su pérdida es una de las que lamentan muchos directores, compañeros, amigos y una audiencia fiel a las risas que él provocaba. "Hoy es uno de esos días que no tienen ninguna gracia. Hasta siempre Edu", escribía también Laura Caballero, directora de la serie. Y, cómo no, las escenas que no olvidaremos nunca como la que recuerda hoy Nacho Guerreros con un: "Hasta siempre Eduardo Gómez. Guardo de ti un recuerdo precioso y esta gran secuencia de 'AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA'. Gracias!".

