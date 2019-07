31 jul 2019

De entre todos los rostros de 'Sálvame' a los que les gusta, de vez en cuando, hacerse un retoquito, podríamos destacar a María Patiño. Además, esta no lo ha ocultado en ningún momento. De hecho, en ocasiones hasta lo ha mostrado en las redes sociales: ya saben, lo que se llama un intercambio para abaratar la factura.

Lo ha vuelto a hacer. María tiene las vacaciones a la vuelta de la esquina y ha recurrido a su centro de confianza para una puesta a punto. Para estar radiante cuando se pasee por la playa o salga a cenar con sus amigos en estas noches de verano.

Pero, ¿qué se ha hecho? Ella misma lo ha detallado en su Instagram: "Todos los años antes de las vacaciones me realizo un tratamiento facial en mis @clinicasdiegodeleon Esta vez me he decantado por el 'lifting' sin cirugía con radiofrecuencia que sirve para estirar y rejuvenecer la piel de todo el rostro.

María continúa: "Mi doctor Miguel De la Peña me lo ha recomendado y como siempre ha acertado. Ni rastro de flacidez ni arruguitas ni líneas de expresión. Las borra y también las previene. ¡Y sin pasar por quirófano!". Y, para el que quiera verlo al detalle, hasta le deja un link en la biografía: "Como siempre podéis entrar conmigo a la consulta para no perderos detalle".

