3 ago 2019

Lo de Lola Herrera no tiene nombre. Hace más de 40 años subió al escenario la obra de Delibes 'Cinco horas con Mario' y hoy sigue en la piel de ese personaje que ya nadie podrá interpretar como ella. A sus 84 años y con una vía en el brazo debido a un problema de salud, la actriz sigue poniendo en pie a un público que se rinde ante su talento.

Corazón Lleva desde 2016 en la piel de la Carmen de Delibes que puso en pie por primera vez hace ya casi cuarenta años. ¿Cómo ha cambiado la vida desde entonces?

Lola Herrera Realmente el texto de Delibes es una página de nuestra historia que no debemos olvidar. Miguel Delibes levantó acta con este texto en 1966 de una etapa de nuestra vida que encierra muchísimas cosas de aspecto político, religioso, del machismo… es lo que ocurría por entonces y de ahí que sea un clásico que, como tal, está lleno de realidades. Nosotros venimos de aquellos tiempos, que no es tan lejano, y de ahí que la mujer que interpreto, Carmen Sotillo, esté llena de soledades, desolación, quejas, inconformismo… piensa que las mujeres no teníamos ningún derecho. No podíamos ni abrir una cuenta en el banco, ni salir de España, ni nada de nada. Había que ser de una manera determinada, abnegada con la casa, con los hijos, con el marido, el hogar… Josefina Molina y yo estudiamos a esa mujer en su día para sonsacar su lado más íntimo, sus frustraciones y desolación, su protesta, en fin, todo lo que encierra una persona que no está conforme con su vida.

C. ¿Y usted está conforme con la suya?

L.H. Ya he recorrido el tramo más largo de mi vida y vengo de una generación que nos ha tocado de todo. Nací en la república, luego me tocó la guerra, la democracia… no creo que haya ninguna época perfecta, pero es lo que a cada uno le toca.

C. ¿Y una mujer tan luchadora como usted imaginaba hace 40 años que en la actualidad íbamos a seguir hablando de las manadas y los abusos a las mujeres?

L.H. Esto también pasaba entonces solo que no se contaba. Hoy sale a la luz porque afortunadamente ya se puede contar, pero esos abusos han ocurrido siempre. Hoy las mujeres estamos en un punto estupendo, pero no podemos distraernos ni un segundo porque está clarísimo que lo que ganamos nunca tiene la solidez suficiente como para que nos relajemos y eso que hay que reconocer que se han dado pasos de gigantes. Puede que falte camino por recorrer, pero hay una mentalidad y concienciación en las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte.

C. Supongo que a sus dos hijos les ha educado en la igualdad, algo que no han hecho todas las de su quinta

L.H. Por supuesto, pero incluso así se hacen pequeñas diferencias sobre todo fruto de una herencia cultural en la que se escapan pequeños deslices.

C. Tras un complicado matrimonio con Daniel Dicenta, el padre de sus hijos, ajustó las cuentas de su matrimonio con la película Función de noche, en lo que fue todo un escándalo de la época

L.H. Siempre he dicho que fue mi mejor terapia. Supuso una catarsis ya que soltar lastre es lo mejor que podemos hacer los humanos. Es verdad que resultó duro y necesario, pero no valiente. En los momentos mas delicados lo que nos empuja a dar el paso es la necesidad, más que la valentía, y yo necesitaba gritar y me dieron la oportunidad.

Lola Herrera protagoniza 'Cinco horas con Mario'. pinit daniel dicenta herrera

C. ¿Sus hijos lo entendieron?

L.H. Tardaron tiempo en encajarlo, pero cuando pudimos hablarlo y lograron entenderlo fue muy gratificante. Mi hijo Daniel me llamó una noche para decirme un montón de cosas que no olvidaré porque en ese momento entendió toda mi vida. Necesitó su tiempo, pero fue increíble.

C. ¿Está retirada del amor o es una frase fácil para preguntas incómodas?

L.H. Hace años tuve muy claro que no quería volver a compartir mi vida con ningún señor. No quería una historia de amor porque estaba libre, tranquila, y a gusto conmigo misma. El tiempo en que necesitaba un hombro para apoyarme se fue pasando poco a poco y la vida hace que también se pasen otras necesidades. Creo que la pareja está demasiado valorada. No he querido el compromiso con nadie. Me daba mucha pereza hace 30 años por lo que imagínate ahora. He tenido mis historias, pero sin continuidad.

C. ¿La convierte en un ser más egoísta?

L.H. Ya compartí en su momento y aunque creo que hoy soy una buena compañera de mis compañeros, sí soy una egoísta de mi tiempo. Vamos con la soga al cuello y llega un momento en que necesitas tu tiempo para no hacer nada. Me encanta estar en mi casa con el pijama, en ese momento soy así la mujer más feliz del mundo. Hago solo lo que me apetece y más que egoísmo lo considero una libertad a la que tenemos derecho.

"La pareja está demasiado valorada. no he querido compromiso con nadie, me da pereza"

C. ¿Hasta cuándo va a estar con este ritmo de trabajo?

L.H. Mi trabajo es especial y es una forma de vida. Con 19 años empecé en esta profesión. Te obliga a renunciar a muchas cosas, pero ganas otras. Pasearte por un personaje es una pasión y las pasiones bien alimentadas crecen con el tiempo y por eso no podría renunciar a esta pasión.

C. De ahí que no se plantee una retirada.

L.H. Seguiré en activo mientras me lo permita la salud. Ahora estamos en el teatro Bellas Artes y hemos renovado hasta mayo de 2020. Nos queda mucho y eso que cuando empezamos en 2016 era solo por ocho semanas. Con este monólogo no hago nada más. No quiero tener que madrugar y prefiero vivir el teatro únicamente porque es lo que me apasiona.

C. ¿Ha sido otra víctima de Hacienda como tantos artistas hay en este país?

L.H. Ya pagué lo mío cuando me tocó, pero ahora el problema es que si sigues trabajando no cobras la jubilación y eso me parece muy injusto. Se ahorraron durante 12 años mi jubilación y aunque he cotizado al máximo, seguir en activo hace que me vayan quitando cuota y me parece una vergüenza. Hay personas que una vez jubilados no quieren trabajar, pero otros sí queremos y debe solucionarse.

C. ¿Cómo esta de salud? Ha hecho varias funciones con una vía en el brazo…

L.H. Ahora me ha aparecido una vasculitis. Están buscando a ver de qué me ha salido aunque creen que puede ser por estrés. Es una complicación, pero sigo trabajando.

C. ¿Cogerá algo de las vacaciones?

L.H. A primeros de septiembre iré unos días a la playa, hasta el 18 de septiembre no estaremos con la obra en Barcelona. Desde hace unos años aprovecho las vacaciones para estar con Raphael y Natalia Figueroa en su casa de Ibiza donde nos relajamos y echamos unas risas mientras nos ponemos al día.

Más noticias relacionadas...

- Lola Herrera: "La vida será la que se encargue de retirarme"