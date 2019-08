5 ago 2019

Los parques de atracciones tienen su ‘Casa de los Horrores’ y Telecinco tiene su pasillo. Es un camino que lleva a la sala de maquillaje y peluquería, a la cafetería y a los platós. También están los servicios. Es un pasillo por el que deambulan presentadores, técnicos, incluso visitas que deciden tomarse un café antes de alguna reunión.

Hace unos años, ese pasillo era solo eso, un pasillo. Ahora da miedo. La gente camina en tensión, mirando hacia las puertas que conducen al estudio del que, en cualquier momento, puede salir alguien corriendo perseguido por un cámara en directo. La cara de estupor de quienes pasan en ese instante lo dice todo.

Miren a Isabel Pantoja, por ejemplo, que se vio asaltada por una fan a la que, hace años, puso una querella para que ni la citara en radio o televisión. Isabel estaba ojiplática, escuchando con cierto recelo y esa sonrisa profesional que lo mismo parece decir gracias que parece rogar a los dioses para que todo acabe pronto.

La fan parecía haber perdido los papeles, como enloquecida, prendada del gracejo vertido por la concursante de ‘Supervivientes’. La fan solo quería el perdón en público, la condenación de su deuda con la artista. E Isabel, con la sonrisa de ‘dientes, dientes’, la abrazó como el Papa puede besar a las mascotas que los fieles le ofrecen para ser bendecidas… Y fue entonces cuando Mila Ximénez se sintió salvada.

Edu, un personaje

Álex Casademunt y Edu Gómez durante el programa. pinit D.R.

TVE quiso rendir homenaje a Edu Gómez con la emisión del programa ‘Trabajo temporal’ en el que el actor, fallecido a los 68 años de un cáncer de garganta, participaba con Álex Casademunt. Fue todo un acierto y un bonito detalle.

Edu era un tipo divertido, espontáneo, un superviviente que había superado los golpes de la vida con un carácter que no se había rendido al pesimismo. Era un tipo vitalista que disfrutaba haciendo reír a los demás, un buen compañero, un seductor que sabía conquistar a su audiencia, sobre todo la femenina.

Pudimos ver su naturalidad en esa loca mudanza en la que compartía peripecias con el cantante. Algunos pensarán que se parecía mucho a los personajes que interpretaba en ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘La que se avecina’. Y tienen razón. Porque los hermanos Caballero, autores de ambas series, sacan lo mejor de sus actores haciendo que los personajes encajen en ellos como un guante.

Así, por ejemplo, Loles León nunca dejará de ser Paloma: si la han visto en ‘Ven a cenar conmigo Edición Gourmet’ lo habrán podido comprobar. Actriz y personaje se confunden. En ese juego de espejos, el de Edu supo conectar con el público por su personalidad arrolladora con un físico peculiar al que supo imponerse a golpe de talento.

Más de lo mismo

Dani Mateo presentará a partir de ahora 'Zapeando'. pinit D.R.

Tras la salida de Frank Blanco en ‘Zapeando, La Sexta apuesta por Dani Mateo, actual colaborador de Wyoming en ‘El Intermedio’ así como presentador de un programa de radio en Los 40. Dani está en racha. Buena racha ahora, superada la mala de su boicot por un gag que ni siquiera había escrito él, pero bueno, así es la vida en Twitter.

Nos alegramos por Dani, pero nos preguntamos cómo es posible que la ‘tele’ siga el precepto bíblico según el cual ‘al que tiene le será dado, al que no tiene, incluso lo que no tiene le será arrebatado’.

Es probable que los señores de los despachos sean tan conservadores que apuesten por —supuestos— valores seguros (también es posible que, con tantas reuniones, no tengan tiempo para más allá de lo obvio) pero estaría bien que de vez en cuando apostaran por nuevos rostros que ayudaran a revitalizar el panorama: incluso las mesas de debate está copadas por los mismos colaboradores, que van de plató en plató, de cadena en cadena, vertiendo las mismas opiniones.

No sé ustedes, pero servidor está un tanto aburrido porque todo resulta previsible: no hay sorpresas, no hay descubrimientos, no hay nada rompedor. Recuerden cómo fueron los inicios de Flo o de Boris, por ejemplo. No sé en qué momento se perdió el gusto por el atrevimiento.

Más latidos catódicos

