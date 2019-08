5 ago 2019

La modelo Noelia López fue una de las invitadas este fin de semana a 'Viva la vida'. Allí, además de hacer balance de cómo ha sido su carrera profesional desde que se diera conocer en 2007 en el programa 'Supermodelo', también se sinceraba sobre los comentarios que ha tenido que soportar desde que reveló en su canal de Mtmad que padece hipotiroidismo.

Ya advirtió en ese canal que esto le estaba provocando pérdida del cabello, cansancio, cambios de peso y un estrés que la tenía sumida en una angustia de la que parecía no poder salir. Noelia hizo esta revelación hace un par de semanas y recibió todo tipo de reacciones: desde los que se mostraron comprensivos hasta los que menospreciaron este problema de salud.

Fue ese el motivo por el que, durante su entrevista con Sandra Barneda, quiso incidir en el asunto. "La ignorancia es muy atrevida a veces. Me han llegado a decir que eso se cura con una pastillita", explicaba Noelia antes de añadir: "Lo hice para concienciar sobre el estrés porque, con el paso del tiempo, puede traer problemas graves".

"El tema del estrés es algo que se encuentra con mucha frencuencia ahora en las casas y no somos conscientes. Lo hablé para tratar de concienciar de que el estrés es uno de los grandes problemas de este siglo y que, a veces, hay que parar un poco y pensar antes de que una cosa tan básica como el estrés, con la que nos acostumbramos a vivir, nos cause esos problemas graves".

A Noelia todo esto se le ha juntado con varias circunstancias que no le han ayudado nada. Hace poco se separó del padre de su hija y se está dando cuenta de lo duro que es ejercer de madre en estas condiciones. "Yo pienso en el mañana, porque soy autónoma, y quiero aprovechar todo el trabajo que me llega. Quiero hacerlo todo y quiero hacerlo bien y meestoy generando un estrés que no debo. Debo cuidarme un poco", reflexionaba.

"He bajado un poco hasta el ritmo de mis entrenamientos, porque, al final, eso te activa el cortisol. Voy tres y hago yoga y terapia para aprender a controlar la respiración", cuenta cómo está tratando de poner solución. "Ha sido como empezar una vida nueva con un niño que necesita lo mejor de ti. La ayuda que tengo es una persona de confianza que me he buscado para que se ocupe del niño cuando voy a trabajar o cuando necesite salir".

