11 ago 2019

No hay duda de que Pilar Rubio y Sergio Ramos saben cómo mantener encendida la llama de su amor. La pareja, que hace casi dos meses se dieron el 'sí, quiero' tras años de relación y tres hijos en común, siguen compartiendo románticos detalles.

Y es que, no hay duda de que están viviendo una tercera luna de miel. Tal y como ha declarado la propia Pilar Rubio, la pareja ha realizado un viaje 'exprés' a Londres junto a su hijo mayor, Sergio, y René Ramos, hermano del futbolista. A pesar de no ser un viaje 'solo para dos', no ha faltado el toque romántico entre la pareja.

"La vida son momentos mágicos con las personas que importan. Te quiero mi amor", ha escrito Sergio Ramos junto a una imagen en la que aparece con la presentadora en un restaurante. "Cada momento es único, eso es cierto. Pero si es contigo, ¡es mágico! Te amo, mi vida", respondía la presentadora, haciendo suspirar una vez más a sus seguidores.

