Nagore Robles lleva un verano de lo más ajetreado, y es que la colaboradora compagina a la perfección el trabajo y el placer, y como es de esperar, lo comparte con todos sus seguidores a través de su cuenta personal de Instagram.

Hace pocos días vimos a la joven disfrutar de uno de sus hobbies favoritos, el surf. Ahora, ha querido compartir con todos nosotros el verdadero motivo de su viaje a Bali, algo que nos ha dejado a todos boquiabiertos.

"Para llegar hasta Bali os mentiría si os dijera que no me ha costado a penas esfuerzo llegar hasta aquí sola. Hasta hace tres años nunca había sabido tomarme ni un café a solas, ni pasear sin hacer una llamada a alguien, nunca se me había pasado por la cabeza comer a solas en un restaurante y mucho menos hacer un viaje solita", comenzaba a escribir al colaboradora en su última publicación.

A lo que seguía: "Pues bien, las horas de terapia y los años supongo que me han ayudado a pasar más tiempo conmigo evitando el ruido, el hablar por hablar o mejor dicho por no escucharme.os puedo decir que uno de mis mayores placeres es pasar tiempo conmigo, darme cuenta de que tengo un día de mierda, de que me levanté torcida, de que estoy mimosa, de que me apetece correr, hacer yoga o surfear, de qué plato me apetece comer, de si quiero pasear hasta que yo lo desee o tomarme una cerveza porque si".

"Gracias a todas y a cada una de esas personas que me han acompañado en este cambio, y sobre todo han permanecido a mi lado con paciencia y cariño, para enseñarme el lado bonito de la vida y sobre todo el lado bello de mí.Y a vosotras mujeres poderosas e invencibles, hoy el camino es nuestro y las metas también", sentenciaba diciendo

Nagore está más feliz que nunca, profesionalmente tiene varios frentes abiertos, y personalmente, es más que evidente lo tranquila y plena que se siente. Enhorabuena Nagore, disfruta del verano.

