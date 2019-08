16 ago 2019

Sin resaca, a pesar de que horas antes Antonio Banderas había celebrado como ya es tradición su 59 cumpleaños rodeado de amigos en la discoteca Olivia Valére, se reunió con un reducido grupo de periodistas con los que intercambió impresiones e hizo balance de este año y del décimo aniversario que cumplía Starlite. "A mí el infarto me salvó la vida. Es lo mejor que me pudo pasar. Estaba metido en una ola inmensa que por fin llegó a tierra a través de mi corazón. Supe que la vida me daba otra oportunidad, que tenía la obligación de saber que era lo importante. Por un lado, mi familia, mi hija, mis amigos y la gente que quiero; y en otro, lo demás", confesaba nada más arrancar. En último lugar deja el trabajo. "Lo que yo vivo es mi vocación, que es un proceso diferente. De repente se paró todo, me relajé y las cosas fluyeron. Y llegó Picasso y Almodóvar, que llevaba años sin trabajar con él. Me cambió el aura", explicaba.

Aburrido un poco de la política, aseguró tener mucho respeto por los políticos, cumplir con sus obligaciones cada vez que hay que votar, pero "la política está intoxicando la vida cotidiana de los ciudadanos. En mis prioridades, la política se encuentra en el número 50. Me importa el bloqueo, pero no quiero pertenecer a la cacofonía de voces y añadir más a lo que ya se ha dicho". Por eso ha huido de subvenciones públicas para el teatro que estrenará el próximo mes de octubre en su Málaga natal. Él mismo se ha encargado de la reforma y de la puesta a punto sin necesidad de subvenciones, invirtiendo su dinero y el de empresarios privados que creen en él. "Si busco al mejor director de teatro, que es Luis Pascual, y a grandes profesionales, hay que remunerar su sabiduría".

La conga solidaría fue uno de los momentos espontáneos de la gala. pinit Agencias

Tuvo palabras de agradecimiento por todos los que se han volcado desde el principio en este proyecto solidario. Especialmente a Ford, el patrocinador más importante que tiró la casa por la ventana luciendo el modelo GT amarillo valorado en 600 mil euros y que el actor firmó, como viene siendo tradición. También hubo una mención especial para Sara Baras, la bailaora de fama mundial que nunca le ha fallado y que en este aniversario fue la encargada de abrir la gala con su arte flamenco.

Récord de recaudación

Coincidiendo con la celebración del décimo aniversario, la noche solidaria más importante del año superó los 600.000 euros, la cifra más alta desde que tuviera lugar en el Hotel Anantara Villa Padierna Palace su primera edición. Banderas y Sandra García-Sanjuán reunieron a 437 invitados, entre los que se encontraban la princesa Marta Luisa de Noruega y su novio; el actor de la serie El Cuento de la Criada y presentador de la primera Gala Starlite, Joseph Fiennes; Santiago Segura, Miguel Póveda, Valeria Mazza, los cantantes Carlos Rivera, David Bisbal y Diego Torres; Andrés Roca Rey, Anne Igartiburu, Antonia Dell’Atte, Blanca Cuesta, Borja Thyssen, Simeone y su esposa Carla Pereyra, Eugenia Martínez de Irujo, Fernando Tejero, Joaquín Cortés, Laura Sánchez o Loles León, entre otros rostros conocidos que quisieron contribuir con su presencia a construir un mundo mejor.

"Sin Antonio Banderas no existiría la Gala Starlite ni estaríamoshoy aquí. Es una de las personas más solidarias que conozco y para él es una responsabilidad dar de vuelta lo que la vida le ha dado, convirtiéndose en un referente en España y en el mundo entero, especialmente en Málaga, donde está dejando una huella muy importante", agradecía emocionada Sandra García-Sanjuán. El actor también se mostró orgulloso del camino recorrido: "La gala ha dado resultados extraordinarios. El 85% de los fondos de la fundación que yo presido, Lágrimas y Favores, ha salido de aquí en los últimos diez años. Esta gala se ha institucionalizado en Marbella y tenemos que congratularnos de que sirva para abastecer de fondos a aquellas asociaciones que llevan a cabo los proyectos que un día nos propusimos desarrollar".

Magia y música

El Mago Pop sorprendió a los asistentes con algunos de los números de su último y exitoso show que ahora se instala en Broadway. El mexicano Carlos Rivera y el almeriense David Bisbal pusieron voz a la noche. El más emotivo Bisbal que se cameló al público con tres de sus grandes éxitos, cantando alrededor de las mesas y con el único acompañamiento de un piano desde el escenario. Diego Torres interpretó uno de los himno solidarios más universales, Color Esperanza provocando que el público le acompañase con el estribillo "Saber que se puede, querer que se pueda". Antes recibió uno de los premios de la noche por su papel como embajador de Buena Voluntad de UNICEF y por su implicación social, tanto en la catástrofe natural de Haití, como en la lucha contra las desigualdades de género. Almudena Fernández fue también una de las premiadas en la gala. La fundadora de la ONG Kind Surf coordina, junto a su pareja, Aritz Aramburu, los proyectos sociales. El embajador en México de La Fundación Scholas, Carlos Rivera, también fue reconocido por potenciar la educación como medio para mejorar el desarrollo de los niños sin recursos.

La princesa y el chamán

Pero si hubo unos protagonistas que acapararon la atención mediática de la noche fueron la princesa Marta Luisa de Noruega y su pareja, el chamán Durek Verret. Ella recogió el galardón emocionada y fue reconocida como una líder de los nuevos tiempos, que forma parte de la transformación social defendiendo causas, creando conciencia y ayudando a las personas a conquistar su propia verdad y atreverse a seguir su corazón. El público quedó prendado con su personalidad y la buena energía que desprendía. En esto último ha tenido mucho que ver Durek, séptima generación de una familia Ghana de chamanes. A él le tocó cenar al lado Nicole Kimpel, con la que habló poco y no se la vio muy interesada en las experiencias del chamán. Y eso que era difícil no fijarse en él y su exótica vestimenta —envuelto en plumas, seda y un oráculo—. "No es una pose ni traía nada aprendido. Ha estudiado Metafísica, Filosofía y Astrofísica. Ha hecho viajes con o sin medicinas en los que ha vivido experiencias únicas", aseguraba uno de los amigos de la princesa que más charló con él durante la velada. Sobre la ayuda medicinal se refiere a sustancias psicotrópicas que a veces usa para ayudarse a conectar con el más allá.

Marta Luisa de Noruega junto a su pareja. pinit agencias

No era la primera vez que Durek pisaba nuestro país, ya que vivió unos meses en Barcelona. Luego se trasladó a Estados Unidos y ahora vive a caballo entre Londres y Oslo. La relación causó un gran impacto mediático cuando se hizo pública e incluso se aventuraba un rechazo por parte de la casa real Noruega. Pero parece no ser un obstáculo ya que, como cuenta este amigo, "la realeza escandinava no tiene nada que ver con la del resto de Europa. Allí el poder se concentra en dos y el resto no tienen ningún papel institucional ni responsabilidad. Por lo tanto son totalmente libres", aclaraba. Durek y Marta Luisa han disfrutado varios días del sol marbellí alojados en una lujosa villa del hotel Villapardiena. Entre sus clientas hay varias actrices de Hollywood y, a juzgar por el brillo que desprendió en la gala la princesa noruega, la cosa funciona. Pero tras la fiesta le han salido muchas seguidoras españolas dispuestas a seguir su camino.

