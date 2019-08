20 ago 2019

El pasado mes de mayo, Katie Holmes y Jamie Foxx posaban pro primera vez juntos. Lo hacían seis años después de haber comenzado una relación que habían llevado con el mayor de los secretismos. Algunos aseguraban que la razón no era otra que una cláusula que tenía ella con Tom Cruise.

Ahora, tan solo tres meses después, la revista 'People' informa de la ruptura de la pareja. Una noticia que llega días después de que él fuese fotografiado de la mano de la cantante Sela Vave. Y aunque algunos dicen que tan solo se trata de una protegida de Jamie, lo cierto es que no se puede evitar pensar que podría ser la causante de este punto y final.

Sin embargo, los amigos de él han contado que la ruptura no es algo reciente, sino que se produjo muy poco después de ese primer posado juntos, sobre la alfombra roja de la Gala MET, en el mes de mayo. Lo que no han hecho ha sido ahondar en los detalles que llevaron a que su amor saltara por los aires.

Además, 'Page Six' revela que Katie fue escuchada en un restaurante cómo respondía a una amiga que le preguntaba por la relación de su ex con la joven de una manera más que tajante: "Lo que Jamie haga con su vida es cosa suya, no estamos juntos desde hace meses".

