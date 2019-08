22 ago 2019

Han pasado tres años desde que la asesinaran y no hay un solo día que su padre, Juan Carlos Quer, no se acuerde de ella. Fue el 22 de agosto de 2016 cuando la joven encontró la muerte, a pesar de que el hallazgo de su cadáver no se produjo hasta el 31 de diciembre de 2017.

Hoy, aprovechando ese aniversario de la desaparición de Diana que terminó el tragedia, su padre ha querido lanzar en Twitter un emotivo mensaje para rendir homenaje a su memoria. "Diana, besos al cielo en el tercer aniversario de tu trágica muerte. Descansa en Paz. Tu recuerdo permanecerá siempre vivo en nuestros corazones·, son las palabras que se pueden leer junto a una foto de su hija.

Diana, besos al cielo en el tercer aniversario de tu trágica muerte. Descansa en Paz. Tu recuerdo permanecerá siempre vivo en nuestros corazones. pic.twitter.com/bULVwZYCH3 — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) August 21, 2019

Entre las reacciones que ha provocado este mensaje encontramos la de Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, de quien jamás se llegó a encontrar el cadáver a pesar de haber desaparecido años antes que Diana. "Ya van tres años. Qué te puedo decir, que es una condena en vida, si ya lo sabes, que nos ha tocado vivirlo. Ánimo, al menos la tienes contigo. Saludos", se lee en el mensaje de Antonio.

El presunto asesino de Diana, El Chicle, tiene que presentarse ante la justicia el próximo 29 de octubre. La familia de la fallecida pide que se le condene con prisión permanente revisable. Algo que no va a traer de vuelta a la joven, pero que servirá para aliviar el dolor que sienten desde aquel 22 de agosto de hace tres años.

