27 ago 2019

'Operación Triunfo 2017' consiguió que Los Javis experimentaran un 'boom' A ellos se les encomendó la tarea de dar las clases de interpretación. Javier Ambrossi y Javier Calvo se convirtieron en un auténtico fenómeno al que pusieron la guinda con su serie 'Paquita Salas'.

El segundo de ellos, a pesar de cómo se les llenó la agenda desde ese momento, parece haber encontrado un hueco para cultivar su cuerpo. Los resultados saltan a la vista e, incluso, en alguna ocasión ha hecho referencia a que se había descuidado ligeramente de sus entrenamientos durante algún periodo de vacaciones.

Hace un año, Calvo colgaba una imagen demostrando que no era capaz de ponerse moreno y, de paso, le podíamos ver su torso. "Ya me voy de aquí y el moreno que no me coge", escribía al lado de la imagen en la que se apreciaba lo blanquito que estaba a pesar de haber intentado tostarse.

Pero, ¿cómo es ahora el cuerpo de Javi? Pues es fácil de saber, porque se encarga de que veamos cómo ha moldeado su torso en este tiempo. En la última imagen, intuimos que una de las actividades que le ha ayudado a ello es el boxeo. Aunque puede que los guantes no sean más que postureo.

Sea como fuere, lo que es indudable -y salta a la vista- es que ha experimentado un cambio físico que, además de para disfrute de sus 'followers', le vendrá bien para su salud: el deporte siempre trae amplios beneficios para cuerpo y mente.