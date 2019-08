28 ago 2019 Kamila Barca

Justo 10 años después de la muerte de Michael Jackson, la publicista y abogada del cantante, Raymone Bain, ha hablado en público sobre su hija, su legado y un testamento desconocido. Según cuenta, Michael Jackson firmó en 2006 un testamento donde declaraba qué quería que sucediese con su fortuna y acciones filantrópicas.

Además, Raymone ha aprovechado para dedicarle unas palabras a Paris, la hija de Michael Jackson: "Al igual que tu padre, has sabido mostrar una inmensa elegancia estando bajo presión", le decía a la hija del cantante que hace unos meses estuvo envuelta en una terrible polémica por el estreno del documental 'Leaving Neverland' en el que se señalaba a Michael Jackson como un pedófilo. Y, de hecho, aprovechó su discurso para defender al rey del pop de las acusaciones:





"A través de su amiga Elizabeth Taylor apoyó la comunidad gay. Sería incapaz de hacer daño a un niño. El abuso de menores es algo serio e inaceptable. Es un comportamiento enfermo, psicótico. Quiero que conste que ni yo ni nadie de mi equipo cerraría los ojos ni trabajaría con nadie que hiciera daño a niños. ¿Así es como funciona hoy en día, hay que esperar a que alguien muera para destrozar su nombre y que no pueda defenderse? Michael Jackson ha sido una víctima desde que murió, una y otra vez, y ya es hora de pararlo. Es moral, ética y legalmente incorrecto".

Según cuenta la publicista se está trabajando por encontrar y desvelar qué contiene dicho testamento: "He esperado y rezado para que el testamento de 2006 de Michael se encontrara, porque en él se especificaba cómo quería preservar su legado. Yo no lo tengo, no sé dónde está y por tanto tenemos que lidiar con la mano que se nos ha repartido. Pero tuve el honor de sentarme con él y el notario –asegura-. En los 10 años que han pasado desde su muerte, no he visto ninguna beca a ningún universitario con su nombre, ningún estudio de música, universidad u hospital".