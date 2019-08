29 ago 2019

En las últimas semanas hemos asistido a la dureza con la que está actuando Instagram con el tema de la censura. Hace un par de semanas, era a Paco León al que le retiraban una foto en la que enseñaba más de lo deseado de sus partes nobles. Y en estos días hemos leído a Cristina Pedroche quejarse por la retirada de la imagen en la que su marido le tocaba los pechos.

Sabiendo como sabemos que los pezones femeninos son la zona de la anatomía humana que menos consiente está red social, ¿cómo es posible que Anabel Pantoja haya sido capaz de colar uno en una de sus últimas baterías de fotos? Bueno, la verdad es que hay que ampliar la imagen para poder ver con claridad cómo este asoma por el vestidazo rojo.

Esta es la foto en la que Anabel Pantoja deja parte del pezón de su pecho derecho al descubierto. pinit instagram.

Los 'followers' de la sobrina de Isabel Pantoja, sin embargo, no tardaban en ser más que conscientes de ese descuido. "Has colado un pezón en Instagram, ¡guau!", "Posas a lo Estela Reynolds, con un pezón fuera" o la advertencia de que tenga cuidado no la vayan a censurar, son algunos de los comentarios que se pueden leer al lado de la publicación de Anabel.

De vacaciones, tal y como se encargó de subrayar en 'Sálvame' antes de irse la semana pasada, en estos días nos está mostrando, posando al más puro estilo 'influencer', los rincones de La Habana, Cuba, que está visitando durante este periodo de relax.

¿Comentarán en su programa este desliz o esperarán a que vuelva para que Kiko Hernández le dé la caña a la que nos tiene acostumbrados?