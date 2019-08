30 ago 2019 sara corral

Anabel Pantoja ha vuelto a manifestarse en Intagram para pedir perdón por su polémica actuación durante su viaje a Cuba que tanto a dado de lo que hablar.

La joven grabó varios videos en los que regalaba a niñas y gente necesitada diferentes productos cosméticos y gafas de sol. Acción que creo mucho revuelo, pero que sin embargo, estalló cuando la joven etiqueto la marca de esos productos en el video.

Tachada de utilizar la necesidad de las personas para hacer publicidad y ganar dinero. La joven ha decidido manifestarse y aclarar dicho suceso que fue tachado en redes de "vergonzoso".

"Acabo de llegar del viaje de La Habana y me ha estado comentando un familiar mío que he sido muy criticada por dar los regalos y mencionar una marca de gafas. Obviamente no estoy publicitando una marca de gafas. Es que todas esas marcas, como amigos, como gente, me han dado un montón de cosas para meterlas en la maleta y cederlas. No quería dañar la moral de cada ser humano que me está criticando. Aún así, sigo diciendo que lo he hecho con muchísimo gusto sobre todo para darle una ilusión a los niños y no para que sea publicidad", comenzaba diciendo.

"Jamás haría nada en contra de un menor, adoro a los niños. Pido disculpas de nuevo y que quede claro que adoro a los niños y que doy lo que sea por ellos", ha terminado sentenciando la colaboradora de 'Sálvame'.