1 sep 2019

El paradero de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa sigue siendo un gran misterio. Tras el anuncio publicado por la Policía Nacional donde se pedía la colaboración ciudadana para encontrar a la medallista olímpica, desaparecida el 23 de agosto,su coche ha sido localizado.

En concreto, el coche que supuestamente conducía Blanca Fernández Ochoa fue encontrado en la localidad de Cercedilla. Según ha publicado 'La Razón' el vehículo "había estado moviéndose en los últimos días, incluso o ayer y posiblemente esta mañana".

También se afirma que "se han observado rastros de barro ya secos, lo que indica que ha pasado por zonas húmedas en los últimos unos días". El misterio es quién sería la persona que condujo dicho vehículo puesto que se encontraba vacío cuando fue encontrado.

Mientras, en la red, se ha armado un gran revuelo después de que un internauta viese un 'like' reciente por parte de Blanca Fernández Ochoa en una imagen de Olivia Fresneda, su hija, buceando en Cabo de Palos. "Fui yo", ha dicho la hija.

La preocupación en su entorno es máxima. De hecho, Coral Bistuer, gran amiga, afirmó que mantuvo una conversación con ella que le dejó muy preocupada. "Me dejó preocupada, me llamó la atención que no vino a una cena importante que hicimos las deportistas pioneras, la llamé y no me cogió el teléfono. Me mandó un mensaje días después en el que me decía: 'Coral, estoy pasando el peor eslalon de mi vida'. Ella está en un momento complicado, aunque me dijo: 'Sabes como soy y lo voy a superar"