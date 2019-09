2 sep 2019 sara corral

Belén Ro y Kike Calleja protagonizaron el pasado viernes una de las peleas más fuertes de la historia del programa, una de esas que hacía años que no se veían. Sin saber muy bien porqué de la pelea, ambos se han declarado la guerra dejando al público atónito. Y es que al parecer, las Campos estarían de por medio.

Belén Ro y Kike Calleja protagonizan una de las discursiones más fuertes de la historia del programa. pinit instgram

Kiko Hernández ha sido el causante de este fuerte encontronazo. "Vas en un avión que se va a estrellar, tienes dos paracaídas y en ese avión va Alonso Caparrós y Kike Calleja, ¿a quién le das el segundo paracaídas?", le preguntaba Kiko, palabras a las que Belén respodió rápidamente: "Aunque tuviera 140 paracaídas yo no le daría ninguno a Kike Calleja". "Me parece fenomenal, si es que a mí ni me molesta", contestaba Kike.

"No, pero que yo no quería establecer una conversación contigo, a mí me ha preguntado mi amigo Kiko y le he contestado. Ya está", comenzaba diciendo Belén, a lo que añadía: "Si lo que me pasa a mí con Kike, ya se encargó él de hacerlo público. Yo no voy a hablar de nada personal en televisión y menos contigo que me importas una mierda".

Belén Ro y Kike Calleja incendian el plató de 'Sálvame' pinit instagram.

Parece ser que las verdadera culpables de esta enemistad son las Campos, y es que tras los encontronazos que tuvieron tras 'Sálvame Okupa', nada ha vuelto a ser lo mismo. ¿Se rebajará la tensión entre ellos?.