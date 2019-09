4 sep 2019 anabel unamuno

Melania trump descendió del Air Force One luciendo un vistoso vestido de Calvin Klein de color amarillo. Tan amarillo como los chalecos amarillos que desde hace meses son la pesadilla política de Emmanuel Macron. Y el detalle, casual o no, no pasó desapercibido. De hecho, muchos lo interpretaron como una pequeña provocación a sus anfitriones.

Pero la anécdota no empañó la tensa cumbre del G-7, ni tampoco la cumbre paralela de primeras damas en la que además de Trump y Macron se dieron cita Akie Abe, primera dama de Japón, Cecilia Morel, primera dama de Chile, o Malgorzata Tusk, mujer del presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk.

Todo estaba perfectamente organizado desde hacía meses. En mayo, la propia Brigitte Macron visitó Biarritz para preparar la cita. Allí, recorrió las localidades de la región vascofrancesa, encargó toallas personalizadas para sus invitadas y con la ayuda de su equipo trazó una apretada agenda de actividades para ella y sus homólogas.

En su primera jornada, las first ladies pasearon por el pequeño pueblo de Espelette, donde visitaron una tienda tradicional de alpargatas, pero también una bodega y una plantación de pimientos, típicos de la localidad. Después, tuvieron tiempo para escuchar la coral de una iglesia, asistir a un partido de pelota vasca y visitar Villa Argana, la casa museo de Edmond Rostand.

Al día siguiente, las primeras damas y sus maridos asistieron a una cena de gala celebrada en L’Hotel du Palais de Biarrtiz, a la que también estuvieron invitados Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Además de las pertinentes fotos de familia, los fotógrafos ‘cazaron’ a Melania Trump saludando con un beso a Justin Trudeau (que acudió solo a Biarritz) y la imagen se viralizó.

Como colofón a la cita de los poderosos, las primeras damas visitaron la playa de Biarritz, donde charlaron con varios campeones de surf y socorristas que trabajan en la zona. Y cuando las first ladies y los mandatarios (pero también los manifestantes y los antidisturbios) desaparecieron, el verano volvió por fin a la normalidad en las calles y las playas de Biarritz, tomadas durante días por la cumbre y sus ilustres protagonistas.