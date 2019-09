5 sep 2019

El peligro de no decir las cosas de una manera clara es que podemos poner en alerta a nuestros seres más cercanos. Si ya lo hacemos en las redes sociales, el número de personas a las que generamos una incertidumbre se multiplica de manera exponencial. Y esto último es lo que ha hecho Natalia Sánchez.

Junto a una imagen en una piscina en la que aparece alzando al cielo a su hija, la actriz comenzaba a escribir: "Este verano no nos habíamos podido 'ir' de vacaciones. Un pequeño 'traspiés' familiar -junto con alguna que otra mudanza-, han decidido que era mejor quedarse cerca de lo verdaderamente importante... que no, no era la playa, sino la familia...".

Sin dar los motivos de ese cambio de planes, continuaba con su reflexión: "Cuando lo que de verdad importa se tambalea, todas tus prioridades se colocan como por arte de magia en cuestión de segundos y todo lo 'menos importante' pasa a un sencillo segundo plano... Ahora que por fin las aguas están más calmadas y que el 'traspiés' parece que acabará en un perfecto salto mortal con doble tirabuzón y una perfecta caída 'en puntas' -y con un 10 de nota-.

El tiempo devolverá todo a su ser y podremos hablar de ello como una experiencia más"

"Es decir, que el tiempo devolverá todo a su ser y podremos hablar de ello como una experiencia más, estoy aprovechando 'muy mucho' para ESTAR con Lia, mirarla ratos interminables, ver cómo amanece, cómo se queda dormida, cómo disfruta de su trozo de pan, cómo se emociona con el agua de la piscina y ver cómo cada día crece a pasos agigantados -o mejor dicho a 'gateos' agigantados porque sí, ya gatea...-", prosigue.

"Este verano (y este año en general) me está enseñando muy muy en serio de qué va esto de la vida, de las cosas importantes y del presente. Y yo se lo agradezco mucho porque de todo se aprende y todo pasa por algo. Deseo que en esta "vuelta al cole" podáis disfrutar de los pequeños momentos y de todo aquello (y aquellos) que os haga feliz", añade antes de rematar: "¡Os deseo un #septiembre in-cre-í-ble y un felicísimo #miércoles!"