6 sep 2019

En un mundo en el que nos venden que lo perfecto es la meta a conseguir, gestos como el que acaba de tener Demi Lovato en su cuenta de Instagram son de alabar. La actriz, que no hace mucho atravesó el bache más duro de su vida y vio la muerte en el horizonte, ha querido colgar una imagen completamente al natural y vencer uno de sus mayores miedos: posar en bikini y dejar la celulitis a la vista de todos.

Porque aprovechaba el Día mundial de la celulitis para compartir la imagen. "Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es CELULITIS!", comienza escribiendo Demi, dando muestra de que va a desnudar su alma ante los 'followers' y, por supuesto, los medios de comunicación.

"Estoy literalmente muuuy cansada de avergonzarme de mi cuerpo, editándolo -sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad- para que otros piensen que soy la idea que tienen de lo hermosa que soy. Pero no soy yo. Esto es lo que conseguí", prosigue en un intento de arrepentimiento por haber usado Photoshop para dar una imagen irreal.

Aquí estoy, orgullosa de mi cuerpo"

Es entonces cuando hace toda una declaración de intenciones en pro de la naturalidad: "Quiero que este nuevo capítulo en mi vida hable sobre el ser auténtico, ser lo que soy en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que, aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando dé a luz algún día".

"Es una gran sensación volver a la televisión o el cine sin estresarme con un extenuante programa de entrenamiento antes de las 14 horas diarias de trabajo. O privarme de un pastel de cumpleaños en lugar de optar por la sandía y la crema batida con velas porque estaba aterrorizado por el pastel y era miserable haciendo alguna mierda de dieta loca", se desahoga sobre ese pasado.

"Aquí estoy, TAL CUAL, ¡REAL! Y yo me amo. ¡Y tú también deberías amarte!", anima a la gente antes de terminar: "Ahora, de vuelta al estudio... Estoy trabajando en un himno también. Solo para que todo el mundo lo tenga claro: no me entusiasma mi apariencia, pero la aprecio y, a veces, eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien a apreciar su cuerpo hoy también".