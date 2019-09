9 sep 2019 sara corral

Alejandra Rubio, la hija de Terelu, se ha consagrado ya como una de las 'influencer' más seguidas. Es por ello que ha querido sincerarse con todos sus seguidores y contar su visión de lo que será su primer día de universidad, algo que parece ponerla bastante nerviosa.

"Voy a ir a clases presenciales por las mañanas. Mi pensamiento era entrar a distancia pero iba a ser un error porque cuesta el triple poner a estudiar desde casa y que no te expliquen nada", comenzaba explicando la joven, que ha decidido cursar derecho. "¿Te da miedo que la gente no se te acerque por ser quién eres o que se aprovechen de ti?" le preguntaban los seguidores, a lo que ella contestaba: "Mucho, pero es lo que hay".

A través de su canal Mtmad, hemos conocido que la joven trabaja en el mundo de la noche, algo que ha inquietado a sus seguidores que no saben como será capaz de compaginar ambas cosas. Alejandra ha contestado: "Es complicado trabajar de noche y estudiar de día, pero si quieres puedes, lo he organizado bastante bien para poder compaginar las dos cosas".

Para finalizar, Alejandra ha querido dejar clara una cosa. Y es que han sido numerosas las especulaciones sobre su posible entrada a la casa de 'Gran Hermano', a lo que ha contestado: "Porque ahora no es el momento. Soy muy joven, me queda mucha vida, empiezo a estudiar y me es imposible. Siempre os he dicho que nunca digas nunca pero ahora no va a suceder".

Suerte en tu primer día Alejandra, seguro que irá genial.