10 sep 2019

Ha pasado un año y medio desde que Cristina Cifuentes dimitiera. Renunció a su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid después de que saliera a la luz un vídeo en el que se la veía, de manera clara, robando unas cremas y metiéndoselas en el bolso. Desde aquel momento, no había hablado nunca de este hecho.

Lo hizo el lunes en 'El Programa de Ana Rosa'. Cifuentes explicó que el que saliera a la luz esa grabación no fue determinante para que se echara a un lado. "Todo mi equipo sabía que me iba a ir antes del vídeo de las cremas", sentenciaba en el programa de Quintana.

"Llegaron a mi bolso porque las meto yo, pero por equivocación. Llevaba la cesta y el bolso y las metí sin querer en el bolso", es la explicación que da Cristina sobre qué es lo que pasó realmente. "Ha habido medios que se han valido de las cloacas del Estado", añade antes de dejar más que claro que no es cleptómana.

"Se ha dicho que soy cleptómana, mentira; se ha dicho que he recibido tratamiento, mentira; se ha dicho que me he divorciado, mentira también", es una de las declaraciones más fuertes de las que realizaba en el programa matinal de Telecinco.