10 sep 2019 sara corral

La periodista Marta Fernández ha decidido desvelar un suceso que, si, ninguna duda, nos ha dejado a todos más que helados. Y es que la joven ha decidido contar uno de los acontecimientos más terribles de su vida, el acoso que sufrió por parte de un fan durante dos años.

La joven comenzó a recibir mensajes un poco extraños de parte del acosador, pero sin embargo no les dio ninguna importancia. Tiempo después comenzó a recibir cartas donde el acosador se identificaba. "Había plasmado de su puño y letra su nombre y su dirección en el remite", comenzaba diciendo la periodista.

Sin embargo, el primer suceso que la asustó de verdad fue al encontrarse un paquete en uno de sus balcones. "Está alto. Hay que hacer fuerza para lanzarlo y que llegue a mi balcón. El desasosiego era tremendo porque tengo varios balcones y justo cayó en el de mi dormitorio", decía la periodista.

Marta Fernández ha decidido contar como fue el trágico suceso. pinit gtres.

Tras interponer una denuncia, el acoso por parte del hombre, que acabo siendo identificado, proseguía y se hacía cada vez más constante. Un día Marta se lo encontró en un bar. "¡Que no me haces caso! ¡Las mujeres cómo sois! ¡Las guapas cómo sois! ¡Esta que no me hace caso!", comenzó a decir el acosador, palabras a las que Marta le amenazó con denunciar.

A día de hoy el hombre ha sido identificado y tiene una orden de alejamiento de 500 metros. Aún así, Marta ha asegurado seguir sintiendo miedo.