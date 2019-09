14 sep 2019 Kamila Barca

Mila Ximénez tiene sus primeros enfrentamientos con los concursantes de la casa. Ya se conoce que la colaboradora de 'Sálvame' no se calla ni una, pero esta vez ha sido la que ha salido mal parada de esta discusión. Mila tacha a Hugo de "trepa" y se une a Anabel Pantoja para ir en su contra.

La discusión de Mila y Hugo Castejón empezó cerca de las 4:30 de la mañana, junto con Anabel Pantoja que también protagonizaba la escena. Al parecer, Hugo Castejón respondió con resquemor a una pregunta personal que le incomodó e hizo a Mila sentirse aún peor con su respuesta. "Yo creo que me voy a ir. No tengo edad para esto", dice Mila a Irene Junquera y a Maestro Joao mientras raja de lo que pasó.





De hecho, la colaboradora se arrepiente de no haberle hecho caso a sus compañeros: "Kiko y Belén Ro, que no os he hecho ni caso. Soy imbécil". Eso sí, sus compañeros han reconocido la situación e incluso Irene Junquera intentó mediar hablando con Castejón: "Yo le dije: "Ella te ha dicho algo que a ti te ha podido ofender. Pero tú lo que le has dicho a ella… Yo no sé lo que ha pasado, pero tu sabías que ella se iba a poner así"".

"Lo de sacarme lo de hace veintitantos años… Me lo dijeron, no te acerques que es malo", dice Mila a quien le aconsejan que se ande con cuidado porque igual el público le arropa a él: "¡La víctima soy yo!", dice indignada. "Es un trepa y lo que quiere es estar ahí porque no encuentra su sitio", dice sobre Hugo dejando claro que a partir de ahora el acercamiento no va a ser otro que para enfrentarse y tensar más la situación.

Por su parte, Anabel que también estaba en la discusión ha propuesto una campaña contra Hugo esta semana. Y no sólo eso, si no que le tacha de sinvergüenza y Mila le sigue la corriente. "Le van a dejar en la casa para que me saque de quicio", dice Mila con resquemor.