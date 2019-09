15 sep 2019

'Sábado Deluxe' ha recibido la visita de una superviviente. El pasado mes de mayo, María Jiménez era ingresada en el Hospital San Rafael, de Cádiz. Tenía que ser operada de urgencia debido a un problema en el aparato digestivo. Una operación que casi le quita la vida por una serie de complicaciones posteriores que la llevaron a permanecer en la UCI durante dos meses. Ahora, recuperada del todo y con un aspecto de mejoría evidente, la cantante ha reaparecido en televisión para contar con todo tipo de detalles cómo lo vivió y cómo se encuentra actualmente.

Mi hijo despidió al jardinero porque pensaba que estaba muerta".

Jiménez ha confesado que aún no está recuperada del todo y que tiene ciertos problemas para andar, pero para sorpresa de los espectadores ella nunca sintió que había llegado su hora: "Yo no he tenido la sensación de que me podía morir. Después de la muerte hay otro cachondeo. Esto no acaba aquí, esto lo tengo clarísimo".

Unas declaraciones que contrastan radicalmente con la vivenvia de la familia. "Mi hijo estaba hecho polvo al pensar que yo me moría. Cuando desperté del coma me encontré a mi hermana y a mi hijo llorando. Se lo he hecho pasar fatal a mi familia. Despidió al jardinero porque se pensaba que estaba muerta", ha explicado María ante la mirada atónita de los colaboradores sobre cómo lo afrontó su hijo Alejandro Sancho.

La artista ha explicado que todo comenzó cuando "no podía ir al baño". "Me quejaba y no me encontraba bien. Una noche llamé a mi hijo y le dijera que viniera para ir al médico. Tenía vómitos muy malos. Me tenían que operar y me dijeron que me tenía que ir a Cádiz porque en Sevilla no había quirófano", ha relatado.

A pesar de todo, la actriz se ha mostrado positiva y ha querido agradecer su vida a todos los médicos que le han ayudado a salir adelante. Además, afirma haber recuperado algunas amistades olvidadas: "Gracias a la enfermedad he recuperado a muchos amigos a los que hacía años que no veía". Incluso siente que tenía más apoyos de los que creía: "También me he dado cuento de lo que me quiere la gente".