16 sep 2019 sara corral

Anabel Pantoja ha entrado a la casa de 'GH VIP 7' con fuerza, y como es ya habitual, protagonizando algunos de los momentos más divertidos del programa. En la gala pasada, Anabel nos contó algo que no creíamos escuchar, ella no podía sobrevivir sin bragas, es por ello que tomó la decisión de la que tanto se ha hablado.

Que el 'reality' les impidiera coger toda su ropa no fue un problema para la sobrina de Isabel Pantoja, que ya que no puede vivir sin bragas, decidió robarle unas a su compañera Noemí Salazar.

"Yo no puedo vivir sin bragas, así que le he quitado estas a la Noe", decía la joven en el confesionario, cuando sin darse cuenta, se levantó más de lo debido la sudadera casi llegando a mostrar a cámara sus pechos. "Lo siento, lo siento, no me he dado cuenta", decía entre risas.

Cuando Noemí conoció este hurto, le dijo entre risas: "Ya no me las devuelvas, quédate con ellas". Palabras a las que Anabel contestó: "No, si hasta que no salgamos de la casa no te las voy a dar, yo no puedo estar sin bragas".