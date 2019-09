17 sep 2019 sara corral

Ya ha dado comienzo 'GH VIP 7', y en menos de una semana, los concursantes nos han deleitado ya con grandes enfrentamientos, amistades, risas, llantos y mucha diversión. Esta ocasión ha sido el Maestro Joao el afectado, y es que hablar de su madre le ha pasado factura.

"Estábamos en el portal, salimos del colegio a las 5 y ella venia las 6 y media. Íbamos corriendo todos a por ella. Cuando la veíamos era como si apareciese Dios, la veíamos de lejos y yo hasta la olía. Siempre he sido su favorito, mis hermanos lo saben, no sé si por mi forma de ser...", ha comenzado contando el vidente.

Y continuó diciendo: "Hubo algo que me dolió mucho, cuando estuve en otro sitio, sacaron a mi madre y estuvieron diciendo que estaba sin dientes porque yo me gasta el dinero de fiesta. No tiene dientes porque ella no quiere".

"Tu no tienes que dar explicaciones a nadie, es tu madre y ella sabe como eres", le decían sus compañeras. Ánimo Joao, que queda mucho concurso por delante.