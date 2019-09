18 sep 2019 sara corral

La casa de 'GH VIP 7' está haciendo que los concursantes lleguen a su límite. Anoche, la parte más dura de la gala estuvo protagonizada por Mila Ximénez y Antonio David Flores, y es que unas palabras de la colaboradora de 'Sálvame' hicieron que Antonio se cayera teniendo un ataque de ansiedad.

"No me digas a mí consejos de moral porque tú a mí no me puedes dar consejos de moral", era la frase que hacía que Antonio sea derrumbara contestando así: "No me digas que me vengo arriba en las galas, esto ya es lo último".

Antonio, que tuvo que abandonar el plató, no era capaz de hablar, por lo que su hija habló por él: "Lleva una semana fuera de su casa, fuera de sus hijos… somos una piña y llevar una semana sin estar con nosotros, que creo que eso es lo que le está comiendo ahora mismo. Espero que sea un momento puntual y que lo lleve bien… Yo vivo con ellos, vivimos los cinco juntos, siempre".

Finalemnte, ambos han acabado sumergidos en un abrazo mientras Mila, llorando, le pedía perdón. "Escúchame, yo confió en ti y en dos más… he estado muy desafortunada, me puedes perdonar… perdóname que he metido la pata, perdóname por favor te lo pido, que sé por lo que estás pasando… perdóname que a veces soy muy cerda", eran las palabras que decía la concursante.