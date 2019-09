18 sep 2019 sara corral

'GH VIP 7' lleva casi una semana en emisión, y solo en un par de días, ha dado algunos de los momentos más grandes de la historia del programa. Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, es una de las concursantes más seguidas de esta edición, pero hay algo que está preocupando a sus seguidores.

Han sido muchos quienes creen que entre Anabel y su compañero de concurso Gianmarco Onestini, existe más que una simple amistad. Algo que 'Sálvame' ha querido investigar llamando al novio de la colaboradora.

"Yo no voy a entrar, no me voy a meter en nada", ha dicho Omar . "Está todo bien, son amigos y ya está. No tengo celos porque ella es así con todo el mundo, también con mis amigos", decía Omar tras coger el teléfono.

"Sí que habrá boda. Eso segurísimo", aseguraba Omar. Y es que como dijo anoche Irene Rosales, Anabel tiene facilidad para hacer amigos, pero está más que enamorada de Omar y sus planes de boda seguirán intactos.