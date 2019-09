21 sep 2019

Por todos es sabido la enemistad que hay entre Kiko Hernández y Anabel Pantoja. Un enfrentamiento que ha provocado gritos, lágrimas, reproches... en el plató de 'Sálvame' cada tarde. Pero lo que nadie esperaba era la sucia jugada del colaborador.

Lejos de mantenerse al margen de la expulsión de la sobrina de Isabel Pantoja, Kiko Hernández confesó abiertamente haber sido partícipe de ello. "He metido más de cien votos para que salga Anabel. Y el miércoles pasado cogí el móvil de varios compañeros y voté a través de ellos para que saliera expulsada", confesaba.

Ante el asombro de Carlota Corredera y de sus compañeros, el colaborador se reafirmaba en sus palabras y lo justificaba diciendo que no son amigos. "Yo me alegro por los amigos o porque me toque el Euromillón, pero a ella no la considero mi amiga. Y no me da pena", zanjó Kiko.

No sabemos cómo se lo tomará Anabel Pantoja, pero será cuestión de tiempo descubrirlo. Por el momento, la sobrina de la tonadillera está disfruta de la vuelta a la realidad en compañía de su prometido, Omar Sánchez.