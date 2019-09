22 sep 2019

En Telecinco se vivieron grandes momentos de tensión. Raquel Mosquera, habitual colaboradora del debate de 'GH VIP 7' que se produce cada sábado en el plató del 'Deluxe', tuvo un fuerte encontronazo con Belén Rodríguez.

Su discusión ha surgido a raíz de la defensa de Raquel Mosquera a Isabel Pantoja. "Me sorprende que tengas empatía con unas madres y con otras no", le reprochaba Belén Rodríguez, refiriéndose a los ataque que Rocío Carrasco recibe por parte de la peluquera. "A Belén la noche la confunde. Y te digo, a mí no hay ni una traba que me impida ver a mis hijos que son mayores de edad y los he parido", respondió.

Poco a poco el tono de la discusión fue en aumento hasta que Belén Rodríguez afirmó que son muchos los que viven a costa de Rocío Carrasco, algo que enfadó mucho a la viuda de Pedro Carrasco. "Llevo trabajando desde los 16 años y tengo 7 personas trabajando para mí, soy responsable de mis hijos, de mi casa y de mi empresa. Y estuve diez años con Pedro Carrasco, en esa familia no era una cualquiera", afirmó.

Fue entonces cuando, ante su enfado, Belén Rodríguez dijo una palabra que causó gran dolor en Raquel debido a su enfermedad: "No sé por qué entra en brote". "Me niego que me utilices para hacer demagogia, no te lo consiento. Si estás enferma te quedas en tu casa, sacas la enfermedad cada vez que te interesa para conectar con el público y dejarme mal", siguió diciéndole entre gritos.

Ante esta desagradable situación tuvo que intervenir María Patiño, presentadora durante esa noche.