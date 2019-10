3 oct 2019 sara corral

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en la concursantes más conflictiva de este 'Masterchef Celebrity', y es que siempre está envuelta en alguna disputa o polémica. Esta vez le ha tocado a Ana Milán, quien concursaba junto a la diseñadora en esta prueba.

Ambas realizaban esta prueba como pareja en la que tenían que elaborar un postre de chocolate: una tarta Black Velvet, una receta bastante complicada.

La prueba no les ha salido bien, y bajo la crítica del jurado, Vicky ha hecho un feo muy grande a su compañera. Tal es así, que la actriz se derrumbó ante las cámaras.

El problema estaba en la gelatina,. y la diseñadora cogió una cuchara de la de su compañera para enseñarla en el jurado. "Me hubiese gustado que no sacase la gelatina delante de los jueces. Al ver la gelatina he pasado un poco de vergüenza", decía Ana

"Te lo estás tomando muy en serio, Ana. No hay que darle mayor importancia. Que sufras por una gelatina… No entiendo", decía Vicky, a lo que Ana contestaba: "Me parece que entre compañeros es innecesario que lo hagas".

Vicky no cedía en ningún momento y Jordi no dudaba en replicarle: "Tienes que aprender a pedir disculpas".