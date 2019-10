4 oct 2019

La primera polémica se refería al testamento del cantante. A pesar de que la madre de su hijo, Lourdes Ornelas declaraba en varios medios que tanto Cristóbal Hueto, administrador de Camilo Sesto como Eduardo Guervós, su manager desde hace más de una década, despojarían de todo a su hijo, lo cierto es que el pasado lunes, cuando se abría el testamento, se pudo comprobar que, tal y como publicó este medio hace unas semanas, el heredero universal de los bienes del alicantino sería Camilo Blanes Ornelas.

El pasado lunes 30 los abogados del joven Camilo acudían a la notaria de Torrelodones para recibir una copia del testamento y según han declarado sus abogados, Camilín estaría más tranquilo después de conocer el contenido que lo convierte en el heredero de una gran fortuna estimada aproximadamente, en ocho millones de euros.

Resuelto este tema, se abría otra polémica ¿Quién sería el portador de las cenizas del cantante y dónde descansarán? Hay que recordar que en el Testamento vital, se especificaban las instrucciones que había dejado Camilo Sesto en relación a su funeral y cremación. Camilo nombraba a Cristóbal Hueto, su administrador como responsable y organizador del funeral.

En el documento, al que ha tenido acceso 'Corazón', quedaba establecido que deseaba ser incinerado; que el funeral y a la ceremonia de cremación tendría lugar en la más estricta intimidad, y que solo podrían asistir las personas designadas por Hueto. Su administrador fue el encargado de llevar el cuerpo de Camilo al Tanatorio de San Isidro para que fuera incinerado.

Días después, los abogados de Camilín mandaban instrucciones a la funeraria para que las cenizas no fueran entregadas ni a su administrador ni a nadie, hasta que no se abriera el testamento. Aún así, y contrariamente a lo que sus abogados habían solicitado, el hijo del cantante intentó recogerlas días antes de la apertura del testamento y no se lo permitieron.

El heredero universal

Una vez que se conocieron sus ultimas voluntades, en las que no se especifica nada a este respecto, y según nos confirma uno de los encargados del tanatorio, "la única persona que puede retirar las cenizas es su heredero universal y, en cumplimiento de la ley, se las daremos, cuando así lo desee", aseguran desde la empresa. De hecho, el pasado lunes, unas horas después de la apertura del documento, Lourdes Ornelas se comunicaba con la funeraria para avisar que pasaría a recogerlas, con la autorización del único heredero, aunque finalmente no fue.

A pesar de que el cantante había dejado todo muy bien especificado, cometió un error: no dejó por escrito donde quería que reposaran sus cenizas. El cantante había manifestado, en vida, a sus allegados, que le gustaría que sus cenizas fueran a Alcoy, su pueblo natal y que fueran esparcidas en un río cercano de esa localidad y como segunda opción, que reposaran en el mausoleo familiar, junto a sus padres.

He aquí otro problema. Según la legislación está prohibido esparcir las cenizas de un cuerpo humano en un río o en el océano. Por otro lado, según ha sabido 'Corazón', hace dos años, un miembro de la familia del cantante habría vendido el mausoleo familiar, donde reposaban los restos de los padres de Camilo, por lo que el cantante tuvo que incinerar esos cuerpos y comprar dos columbarios para poder depositar las cenizas de sus padres. Esto ocurría el 20 de noviembre de 2017 y los padres del artista reposarían desde entonces en el Nicho C del cementerio en Alcoy.

Por tanto, ¿dónde reposarán las cenizas de Camilo? Al cierre de esta edición, su heredero no habría tomado una decisión. Lo que si ya se sabe es que Camilo Jr. organizará un homenaje a su padre en Alcoy, al que podrán asistir toda su familia, sus amigos y los fanes. También estarán invitados, tanto su manager y su administrador. Por un día tanto Lourdes Ornelas como su hijo bajarán las armas para no enturbiar la memoria de su padre. Y es que hay que recordar que a pesar de todas las polémicas tanto el manager como el Administrador de Camilo, eran personas muy cercanas para el cantante. De hecho en su testamento vital el alicantino pedía que, en caso de peligro de muerte avisaran solo a dos personas: a su hijo y a Cristóbal Hueto.

Un museo sobre Camilo

En relación al Museo sobre el cantante hemos podido saber que Cristóbal, albacea del centro, ya estaría recopilando los objetos que estarán en ese recinto. Entre los recuerdos de los que podrán disfrutar los fanes se encontrarían los discos de Oro y platino, algunas prendas de ropa que usaba en sus conciertos, su piano, las guitarras, incluida la última, comprada hace poco, trofeos, fotografías, pósters... Todo lo que recuerde la carrera profesional de uno de los más grandes artistas de su generación, que será recordado tanto en España como en América.