5 oct 2019

La preocupación en el clan Pantoja es máxima por la salud de la matriarca, doña Ana Martín, que ingresaba en un hospital de Puerto Real -del que fue trasladada a un centro más tranquilo en la tarde de ayer- el jueves poco después de las 18.00. La madre de Isabel Pantoja, enferma desde hace tiempo, ha sufrido varias recaídas este año, pero nunca se había generado tanto nivel de alarma.

Desde 'Sálvame' arrancaban el programa cuestionando si Chabelita Pantoja, que no tiene buena relación con su abuela, estaría junto a su familia o no en un momento en el que, además, la suya con su hermano y su cuñada es absolutamente nula. No estaba. Sí se encontraba en la provincia de Cádiz junto a Asraf Beno y Dulce, pero no en el hospital.

Se apuntaba desde el plató del programa de Telecinco que tampoco estaba junto a ella Kiko Rivera, que acababa de colgar unos vídeos en sus 'stories' de Instagram comiendo con Suso Álvarez, que tenía bolo en la discoteca de Kiko por la noche. La pretensión del programa era restarle importancia a la gravedad de la situación, pero Isabel Pntoja se lo tomó de otra manera...

Presa de un ataque de nervios por las inexactitudes que se estaban dando en las informaciones, llamaba al móvil de Belén Esteban para aclarar que, junto a doña Ana, estaban ella y sus hermanos, su sobrina Anabel y Kiko Rivera e Irene Rosales. El 'DJ' tenía ese compromiso de recoger a Suso y salió un momento para cumplir con su trabajo, pero desmentía que no estuviese junto a su abuela.

Además, tal y como explicaba Belén, la tonadillera pedía máximo respeto por su madre en este momento tal delicado, a lo que los presentes en el plató le recordaban el interés que despierta por el simple hecho de ser la madre de la Pantoja y haber sido el pilar fundamental de su vida.