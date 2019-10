7 oct 2019

Lo decíamos la semana pasada y ella lo está demostrando: Alba Carrillo está despertando dentro de la casa de 'GH VIP 7' y comienza a dar vídeos dentro de la casa gracias a sus confesiones. Si les pareció fuerte que le lanzara un piropo a su exmarido y archienemigo público Feliciano López, ojo lo que ha dicho de su compañero en 'Ya es mediodía' Miguel Frigenti.

La modelo se estaba sincerando con Irene Junquera y no tenía reparos en pedir la cabeza del colaborador, que el programa le eche a un lado y le dé a ella su puesto de trabajo. "Vamos digo él porque me estará poniendo a caldo seguro, es muy amigo de Adara", intentaba suavizar Alba el bombazo que acababa de soltar.

Frigenti estaba en plató y estallaba, por alusiones: "Cada año me veo obligado a justificar mi trabajo, me pagan para comentar concursantes no para juzgar a compañeros. Hago mi trabajo y con ella hago lo mismo, mi máxima es la honestidad".

Ahí no quedaba la cosa. Como ya es habitual cada domingo, a los concursantes se les ponían unos tuits y, el de Alba, era de Frigenti: "¿Por qué estás tan convencida de que estoy criticando tu concurso? ¿No será porque tú crees que está siendo decepcionante? Un beso, Adara".

Este es el momento en el que le enseñan a Alba Carrillo el tuit de Miguel Frigenti. pinit telecinco.

"Eres un falso y un traidor, los que trabajamos con él en 'Ya es mediodía' sabemos que es capaz de hacer estas cosas como hizo con Carolina Sobe", respondía Carrillo que, entre este mensaje y una bronca con la propia Junquera, llevaba una noche que acabó en llanto.