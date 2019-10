9 oct 2019 sara corral

Sofía Suescun ha puesto punto y final a su relación con Kiko Jiménez tras las duras imágenes que el joven da desde la casa de 'GH VIP 7' con la estrecha relación que tiene con Estela Grande, mujer de Diego Matamoros. Es por ello que la joven está tomando decisiones drásticas. Te lo contamos.

La joven ha estado charlando con Carlota Corredera y le ha desvelado ciertos datos que marcan un antes y un después en la relación con su novio, Kiko.

"Me siento completamente decepcionada. He borrado mis fotos en Instagram con él porque me deba vergüenza. Parece más su novia Estela que yo", decía la joven.

Además, aunque le ha sido complicado responder a las preguntas de Carlota, Sofía ha sentenciado: "Ha sido una gran decepción".

Además, Sofía habría ido a casa de Kiko a recoger todas sus cosas para terminar de cerrar la relación con este. Aunque el todavía no lo sabe. Muy dolida, ha tratado de darle un tono irónico diciendo: "He quitado mis cosas para que tenga espacio Estela".