15 oct 2019 sara corral

La entrada de Pol Badía a la casa de 'GH VIP 7' fue toda una revolución. Y es que tras las declaraciones sobre el que fuera su novio, el maestro Joao, sobre una infidelidad que tuvo hacia el joven, la tensión entre ellos ha ido creciendo de manera desmesurada hasta que pusieron punto y final a su relación.

Sin embargo, pocas horas después de su ruptura, ambos decidieron retomar una conversación pendiente, dejando a todos sus compañeros boquiabiertos. "Me quede petrificado, no sabía qué hacer, estuve dos horas andando por el jardín y me metí en el jacuzzi con pijama", comenzaba diciendo Pol.

Joao, que ya asegurado que su corazón está dividido por dos personas, le dijo a su expareja: "Si tú quieres yo me pongo en el punto de partida, pero necesito por favor, que rompas todo eso y tires para delante".

"Yo estoy aquí, si quieres ir a por ello, ves a por ello. No hace falta que hagas números de circo, pero tienes que ser Pol, el que tú eres", continuaba diciendo Joao, y añadía: "Si tú quieres que lo intentemos, yo lo intento". Palabras a las que Pol contestaba con un rotundo "Sí".

Tendremos que esperar para ver como evoluciona esta relación.