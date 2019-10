17 oct 2019

Está a punto de meterse en el bolsillo un nuevo título de campeón del mundo de Fórmula 1, pero parece que Lewis Hamilton tiene en la cabeza preocupaciones mayores. Unas que le han llevado a publicar una serie de mensajes en sus 'stories' de Instagram y que han causado una fuerte preocupación entre sus seguidores.

La voz de alarma se ha encendido por los textos, en los que se muestra preocupado por el medio ambiente, pero en los que, además, manifiesta su sentimiento de "acabar con todo". ¿A qué se refiere? No lo sabemos, pero es lo que ha causado ese revuelo.

"¡Hola, mundo! Espero que todo el mundo esté disfrutando de su día. Estoy triste ahora mismo por cómo está el planeta. La extinción de nuestra raza se vuelve cada vez más probable mientras usamos en exceso nuestros recursos. El mundo es un desastre. Los líderes mundiales o son unos incultos o no les importa el medioambiente en absoluto. Las granjas son el mayor contaminante que tenemos, contaminan más del 50% que la industria de los transportes combina", comienza el británico.

"Me entristece ver a tanta gente, incluso a gente cercana, que ignora lo que pasa a diario. La educación es la clave, y nos enseñaron que comer productos animales era bueno para nosotros, pero nos han mentido durante cientos de años", prosigue en esos textos que escribe sobre texto negro.

"Me ha llevado 32 años entender el impacto que tengo en el mundo y darme cuenta de lo que puedo hacer a diario para hacerlo mejor. Quiero que mi vida signifique algo y, sinceramente, hasta ahora mi vida no ha tenido significado. Ser parte de un problema no es significativo. Se parte de la solución sí, y me esfuerzo para hacerlo mejor", continúa con su discurso.

"Háganse veganos, es la única manera de salvar nuestro planeta hoy. Se puede hacer muy rápido, todo lo que tenéis que hacer es sintonizar vuestra mente", pide a sus 'followers' antes de lanzar esas palabras que han inquietado a quienes han pasado por su perfil: "Sinceramente, siento ganas de dejarlo todo, de acabar con todo por completo. Por qué implicarse cuando el mundo es un desastre así y parece que a la gente no le importa. Voy a alejarme un poco para ordenar mis pensamientos. Gracias a todas aquellas personas a las que sí les importa el mundo".