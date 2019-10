22 oct 2019

Desde que Antonio David Flores entró en la casa de 'GH VIP 7', no han sido pocas las ocasiones en las que se ha hablado de la influencia de Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco, a la hora de frenar la publicación de informaciones que no le pudieran ir bien a su mujer y ex del participante del 'reality'.

Parece que el matrimonio no está llevando del todo bien que el exguardia civil dé, desde Guadalix de la Sierra, pinceladas de lo que ha sido una relación que, en los últimos años, se ha librado en los tribunales y con gran sufrimiento no solo de él, sino también de los dos hijos que tienen en común.

Era Belén Esteban quien daba la clave ayer asegurando que, las llamadas que Fidel hacía en el pasado para que no se hablara de lo que a él no le parecía conveniente, no habrían surtido efecto en esta ocasión. De ahí la frustración y el cabreo de quienes, según 'Sálvame', no han hablado ante las cámaras, pero sí por detrás de ella.

"Te voy a contar y voy a ser muy clara. Voy a dar nombres. Lo que pasa es que Fidel levantaba el teléfono y llamaba a esta cadena y a Antena 3", comenzaba la de Paracuellos del Jarama, estallando ante lo que no ve normal y añadiendo: "Entonces no se podía hablar".

"¿Qué ha pasado? Que le han llamado de 'Gran Hermano VIP 'y le han dicho 'entra' y los otros se pensaba que no iba a entrar o que seguían levantado el teléfono y era la voz de Dios", proseguía, dando su opinión sobre lo que está pasando en una de las tramas más interesantes del concurso.

"Ya está bien que en este país la gente pueda hablar: quien quiera y quien no quiera, pero sin levantar un teléfono porque lo sabemos aquí y Antena 3", remataba la colaboradora.