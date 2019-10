23 oct 2019

Compartir en google plus

'Lose You To Love Me'. Así es como se llama el último tema de Selena Gomez. Una canción de desamor y de desahogo en la que trata de explicar cómo puede una superar una ruptura amorosa. Inevitablemente, el público ha echado la vista atrás, al pasado de la cantante.

Y, obviamente, no son pocos los que han visto esta reflexión de Selena como un mensaje claro, duro y contundente a su relación amorosa más significativa ya aireada: la que mantuvo con Justin Bieber. Un amor intermitente que, el pasado mes de marzo, llegó a su fin de manera definitiva.

A pesar de que en la entrevista que Selena ofreció el pasado mes de septiembre para promocionar la canción en 'US Weekly' no aludió de manera directa que fuese dirigida a él, lo cierto es que tiene toda la pinta. Tampoco hizo referencia a la boda de este con Hailey Baldwin, o a la cantidad de imágenes canto al amor que comparte.

De hecho, su entorno más cercano asegura que, desde que no está con él, su vida está más tranquila y plena. Nosotras dejamos aquí ese videoclip para que sean los lectores de esta web quienes opinen sobre el sentimiento o no hacia su ex más mediático.