24 oct 2019

Si hace un par de días hablábamos de ese tema de Selena Gomez en el que muchos habían visto que le lanzaba un mensaje a su ex más mediático, Justin Bieber, hoy estamos de vuelta porque la cantante ha lanzado el videoclip 'Look at Her Now' y no hemos podido evitar que nuestra cabeza se vaya a dos nombres del panorama musical español que están de plena actualidad.

¿A nadie le recuerda a los vídeos de Rosalía nada más dar al 'play', obviando que no estamos ante la propuesta rítmica con la que la catalana ha revolucionado la música? La actitud de Selena y el juego de luces, bien podría estar sacado de un videoclip de la nueva reina de la música.

El séquito de bailarinas que lleva detrás (aunque parecen llevar bastantes más 'horas de vuelo') y ese juego con el pelo (en su caso, una trenza en lugar de una coleta, sello de identidad 'made in' Cantora, nos transporta por un momento, salvando las distancias más que evidentes, a ese 'Ahora estoy mejor' de Chabelita Pantoja, ahora rebautizada como Isa P.

Una mezcla en la que, sin embargo, lo que predomina es el sello de una Selena que, tras hacer frente a los problemas de salud reciente que le obligaron a alejarse de su público durante un tiempo, está de vuelta con lo único por lo que le gusta que se hable de ella: su música.