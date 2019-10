25 oct 2019 sara corral

Alma Cortés Bollo, la hija de Chiquetete y Raquel Bollo está embarazada, una noticia que causo muchos estragos y que trajo bastantes dolores de cabeza a su madre, quien la intentó proteger mediaticamente hasta que la joven decidió contar la noticia por ella misma.

A través de su canal de Mtmad ha querido contar cual es su día a día y como está llevando el embarazo. La joven ha admitido que no se encuentra del todo bien, aunque sigue con su rutina, la joven se encuentra bastante revuelta.

Alma ha asegurado que todavía no se ha comprado ropa de premamá y que todavía trabaja para aprender a modelar, aunque tuvo que parar ya que se empezó a encontrar mal. "He salido de la reunión y ya he empezado a encontrarme mal. Os dije que iría a la fiesta de cumpleaños de una amiga, pero no puedo, no he hecho nada de lo que había planeado...", decía la joven.

"Quiero pedirle perdón a mi amiga... Es que no soy yo, no tengo la culpa... Llevo toda la tarde vomitando, lo he pasado muy mal realmente", sentenciaba Alma.