25 oct 2019

Es cierto que la intervención que tuvo mayor repercusión en los medios fue la de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja se colocaba un balón gástrico para poder afrontar el sobrepeso. Sin embargo, no fue el primero en Cantora en someterse a un tratamiento de estas características. Su prima Anabel, hace más de ocho años, se colocó una banda gástrica.

La colaboradora de 'Sálvame' ha explicado públicamente su relación tóxica con la comida y cómo tuvo que recurrir a la medicina para hacer frente a un problema que se le estaba yendo de las manos. Ahora, ha tenido que recurrir a su doctor por esta operación.

Anabel ingresaba hace un par de días para someterse a un reajuste de esa banda que le permite tener un menor apetito y favorecer su dieta. Es la segunda vez, desde que se la colocaron, que acude para realizar un ajuste de estas características.

De hecho, era ella misma quien quitaba hierro al asunto con un vídeo en su 'stories' de Instagram en el que se dirigía a sus seguidores desde la clínica de La Luz: "Estoy bien, no os preocupéis. Solo vengo a ajustarme la banda gástrica y es muy sencillo, no es operación". Hace meses advertía: "Como tengo mucha ansiedad, me la voy a dejar puesta".

Lo cierto es que su aspecto físico, desde aquella primera vez que la pudimos ver en la pequeña pantalla, ha cambiado de una manera considerable. Incluso, aceptó el reto desde su programa, 'Sálvame', de ponerse a dieta y a hacer un entrenamiento personalizado, a pesar de que, en estos momentos y tal y como muestra en sus redes sociales, está estupenda.