25 oct 2019

En ocasiones, damos muchas más pistas de las que nos gustaría en las redes sociales. No solo con nuestra actividad, sino también con la ausencia de la misma. Precisamente este segundo escenario en el caso de Mario Casas, es el que ha llevado a pensar que el actor y Blanca Suárez podrían haber puesto punto y final a su relación.

El pasado lunes, ella cumplía 31 años. Ni rastro de Mario en su cuenta de Instagram. Tampoco en la del propio actor. Sí, es cierto que hay parejas que no son dadas a esas muestras de amor extremo en público y que dejan las felicitaciones para la intimidad, pero hay un detalle que chirría.

Hace un año, el gallego desplegó todas sus artes en Instagram, felicitando a su chica y haciendo pública la invitación a Disneyland París para celebrar juntos la entrada de uno de los talentos más valorados en estos momentos de la interpretación española en la treintena.

No solo eso. Hace mucho tiempo que no cruzan ni un solo 'like' en las publicaciones el uno del otro. Y ya se sabe que, en la era de las redes sociales, eso puede suponer un drama o la muestra más que evidente de que las cosas no ruedan.

Es más, la última vez que les vimos juntos, fue precisamente en sus cuentas de Instagram. El pasado mes de julio. La pareja compartió unos días de relax en Barcelona a los que siguieron unas vacaciones en Atenas. Desde entonces, ni rastro de ellos el uno al lado del otro.

Pero solo son rumores. Especulaciones. Ninguno de los dos protagonistas de la noticia y de la que sería una de las rupturas más dramáticas del panorama 'celeb' nacional este año, se ha pronunciado al respecto.