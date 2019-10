30 oct 2019 sara corral

Antonio David Flores está despertando en el concurso, y son muchos quienes están acusándole de dar constantemente titulares sobre su vida pasada junto a Rocío Carrasco, madre de sus hijos y su exmujer. Ayer, en la gala de 'GH VIP 7', pudimos ver algunas declaraciones que el ex guardia civil dio, y que sin duda, no pasaron desapercibidas.

En una conversación con Mila Ximénez, el joven comenzó a contar algunas cosas sobre su expareja que dejaron a la colaboradora de 'Sálvame' helada. "No llama, no dice nada, ellos están esperando a que llame o haga algo", comenzaba diciendo Antonio.

"David me contó que con 14 o 15 años le tocó el 31 y el niño me contó que cenaron y después de fueron de fiesta y el niño se quedó con la chica que tienen de servicio", continuaba contando el concursante, a lo que añadía: "No hablo mal de Rocío, hablo lo que está pasando en mi casa y lo que están viviendo sus hijos".

"He dejado a los niños en la puerta, con toda la prensa. No salía ni ella, le tenía que dejar a los niños al chofer", decía muy dolido. Sin embargo, la anécdota que más shock le causó a Mila fue la siguiente. "El niño estuvo ingresado 12 o 15 horas y no vino, la enfermera le llamó varias veces. Luego vi en la prensa que estaba en una fiesta contigo", decía Antonio David.