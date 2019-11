1 nov 2019

Compartir en google plus

Fue la peor noche de Hugo, marido de Adara Molinero, de lejos. Jorge Javier Vázquez ya le advertía, según empezó la gala de 'GH VIP 7', que los vídeos que iba a ver no le iban a hacer gracia. Ni los de su mujer tonteando en la cama con Gianmarco Onestini, ni ese otro en el que ella le hacía una dolorosa confesión para el argentino al Maestro Joao.

La cara de Hugo era un poema. Su rostro iba dejando ver el sufrimiento. Y acababa por confesar que, en los últimos meses antes de que comenzara el 'reality', la relación no estaba pasando su mejor momento. Él culpaba a la gran atención que estaba prestando a su trabajo, pero no se esperaba que fuese a tener que ver y escuchar lo que le pusieron ayer.

Porque más allá de todos los arrumacos (que acabaron con un bulto bajo el pantalón del italiano), Adara le fuese a confesar al Maestro Joao, su gran apoyo dentro del concurso, que estaba "pillada". Y añadía: "Tengo miedo de lo que se pueda ver fuera".

Hugo, que había pedido entrar para poder orientar a su mujer porque la veía muy perdida, se derrumbaba al escucharla. "Si se confirma lo que se ve en este vídeo, pues entonces este concurso se acaba para mí y no vuelvo más", eran sus palabras antes de que no pudiera contener las lágrimas. Máxime cuando se dio cuenta de que su mujer le había escrito sobre la almohada con los dedos de la mano un "me encanta" a Gianmarco.

Además, buscaba el último tuit que había escrito semanas atrás, porque como explicaba "yo no soy chico de redes", y el plató enmudecía ante el dolor del que fuera concursante de 'Gran Hermano': "Eres y serás la mujer de mis sueños".