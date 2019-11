3 nov 2019

No hay duda de que Diego Matamoros es todo un conquistador, algo que se ha confirmado en el polígrafo de 'Sábado Deluxe' tras destaparse algunas de las relaciones que ha mantenido a lo largo de su vida, entre ellas Ylenia o una presentadora de Mediaset.

El hijo de Kiko Matamoros ha relatado que durante una ruptura con su mujer, Estela, comenzó a intercambiarse mensajes con una presentadora de Mediaset de la cual no ha querido desvelar la identidad.

Al parecer, su romance con esta mujer duró semanas, incluso realizaron un viaje juntos a Italia. "En el tiempo que no estuve con Estela no paró de llamarme hasta que volvimos", ha afirmado Diego. A pesar de las preguntas insistentes de los colaboradores, él no ha querido dar más detalles: "No voy a dar más datos, demasiado he hablado... No sé si me lo perdonará".

También se ha hablado mucho durante las últimas semanas de su tonteo con Ylenia en el plató de 'GH VIP', algo que se ha entendido despues de descubrirse que Diego Matamoros y ella tuvieron relaciones sexuales en el pasado. Al parecer, su relación no fue a más porque él "no se encontraba en ese punto", algo que enfadó a Ylenia, llegando incluso a bloquearle en las redes sociales.

Sobre su posible relación con Sofía Suescun, el polígrafo ha confirmado que entre ellos nunca hubo nada. De hecho, la exgran hermana no es una persona que atraiga a Diego Matamoros. Eso sí, al parecer, según ha relatado él y ha confirmado el polígrafo, ella se le insinuó mientras Kiko y Estela se encontraban dentro de la casa.