4 nov 2019

Hace casi tres años, Antonio Banderas se llevaba el peor susto de su vida. El actor sufría un infarto de que informaba una vez habían pasado el peligro y las posibles complicaciones. Ahora, ha querido darle el mérito que tuvo en aquel episodio a su pareja, Nicole Kimpel.

Ha sido en el programa de Jimmy Kimmel, donde acudía disfrazado por Halloween, donde narraba qué sucedió. "La noche anterior, mi novia tenía dolor de cabeza. No teníamos nada en casa y salió a comprar algo, un analgésico. Las farmacias estaban cerradas, así que fue a un gran almacén y compró unas aspirinas, lo único que encontró que le servía, y además compró las de 5 miligramos, el máximo", comenzaba.

"A la mañana siguiente, cuando comencé a tener los síntomas y claramente sabía lo que me estaba pasando, me puso una de esas aspirinas bajo la lengua y eso me salvó la vida", añadía Antonio sobre ese gesto de su pareja que pudo ser el responsable de que él hoy siga estando entre nosotros.

"Aunque no bebía, sí que era fumador, una de las cosas más estúpidas que hice en mi vida", reflexionaba, prosiguiendo: "Tuve mucha suerte, después de todo, porque un ataque al corazón te puede matar o puede hacer que tengas una experiencia como la mía, fue una llamada de atención".

Banderas se refirió a esta experiencia como una "segunda oportunidad" que le ha dado la vida y que le ha servido para establecer otras prioridades en su día a día.