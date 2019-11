6 nov 2019

Se ha acostumbrado a compartir buena parte de su vida en las redes sociales. Entre los aspectos que hace públicos están sus retoques estéticos (como este). Así que, Anabel Pantoja no iba a resistir la tentación de mostrar a su comunidad de 'followers' de Instagram cómo ha quedado después de someterse a un nuevo paso por las manos de un especialista en retoques.

¿Qué se ha hecho la sobrina de Isabel Pantoja? Quitarse las ojeras. Así lo ha explicado, junto a una foto en la que se observa el cambio debajo de sus ojos, en sus redes sociales: "Ya sabéis que no paro quieta y mis ojeras seguían marcándose cada vez más. Como no quería que empeorasen, acudí a mis doctores de @clinicasdiegodeleon. ¡Y maravilla!"

"Me han preparado este combo exprés 'total eyes': unas pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico + láser vascular", explica qué es lo que le han hecho antes de añadir: "Me ha servido muchísimo porque me ha corregido el pequeño hundimiento, además del color oscuro provocado por las venitas. Sé que muchos de vosotros también las tenéis porque me habéis preguntado bastante. Por eso quería compartir esta recomendación tan TOP".

Y termina: "Gracias a mi doctor Miguel de la Peña y a todo el equipo. ¡Deslizad en mi story para no perderos detalle! Como siempre lo retransmito todo #sinfiltros".